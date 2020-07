Get Diamonds и JA объявили о подписании партнерского соглашения

Сегодня

Get Diamonds - крупнейшая в мире платформа по поиску бриллиантов Фото: WFDB

Jewelers of America (JA), национальная торговая ассоциация предприятий, обслуживающих рынок ювелирных украшений, и Get Diamonds, крупнейший в мире онлайн-рынок бриллиантов B2B, поддерживаемый Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), объявили о заключении партнерского соглашения, предоставляющего льготы для его членов, говорится в пресс-релизе WFDB.Благодаря этому соглашению члены JA теперь имеют доступ к VIP-регистрации, а также к услугам по подписке на Get Diamonds со скидкой.Платформа онлайн-торговли Get Diamonds позволяет участникам торгов иметь доступ к большому объему и разнообразию бриллиантов. Все 4 000 зарегистрированных поставщиков являются хорошо зарекомендовавшими себя участниками алмазных бирж-членов WFDB. На платформе Get Diamonds зарегистрировано 1,3 млн камней на сумму более 5,7 млрд долларов. На этом рынке зарегистрировано 25 000 покупателей со всего мира. Get Diamonds поддерживается компанией Lucy Platforms, ведущим разработчиком платформ электронной коммерции для алмазной отрасли.«Мы с нетерпением ждем предоставления нашим членам доступа к платформе Get Diamonds. Платформа всеобъемлющая и позволяет нашим членам лучше обслуживать своих клиентов и конкурировать в современных сложных условиях бизнеса», - говорит президент и исполнительный директор Jewelers of America Дэвид Дж. Бонапарт (David J. Bonaparte).«Get Diamonds является единственной некоммерческой торговой платформой, созданной «отраслью для отрасли». Эта платформа стремится к полной прозрачности, и вся прибыль будет использоваться для проектов, которые приносят пользу мировой алмазной и ювелирной промышленности. Мы гордимся тем, что являемся выгодным партнером для ювелиров Америки. И WFDB, и JA воплощают общую приверженность профессионализму, доверию и этическим нормам», - сказал Йорам Дваш (Yoram Dvash), исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж.Благодаря членским льготам участники Jewelers of America получат доступ к VIP-регистрации; годовую подписку по цене 300 долларов США (обычно она стоит 425 долларов) при ее оформлении до 1 сентября 2020 года; восемь месяцев бесплатного пользования платформой при годовой подписке; 20-процентную скидку на оплату годовой подписки после 1 сентября 2020 года; 15-процентную скидку на каждого дополнительного пользователя; а также скидки на отправку товаров авторизованными транспортными компаниями сайта Get Diamonds.