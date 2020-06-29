Индийская ювелирная выставка «IIJS Premiere» перенесена на январь 2021 года

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Фото: IIJS

Согласно пресс-релизу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, крупнейшая в этой стране международная ювелирная выставка India International Jewellery Show (IIJS) Premiere перенесена из-за продолжающейся пандемии COVID-19.GJEPC, организатор шоу, после консультации с участниками из Индии и других стран, решил перенести мероприятие на январь 2021 года.Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, в связи с этим сказал: «Выставка IIJS Premiere проводится каждый год в течение первой недели августа. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 и карантинных мер, предпринятых различными странами и ювелирным сообществом, она была перенесена на январь 2021 года. Мы будем должным образом консультироваться с правительством, чтобы наметить строгие нормы безопасности, а также гарантировать бизнесу возвращение к нормальной жизни. IIJS останется самым ожидаемым событием для покупок ювелирных изделий года, и шоу будет организовано без ущерба для чьей-либо безопасности. Наша команда активно планирует новый формат, чтобы снова свести вместе всех участников отрасли».