Chow Tai Fook расширяет сеть «Монолог», закрывает фирменные магазины

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Фото: Chow Tai Fook

Гонконгский ритейлер ювелирных изделий Chow Tai Fook расширяет свою новую сеть магазинов с низкими ценами, чтобы охватить молодых покупателей в материковом Китае. Компания также должна закрыть до восьми магазинов в Гонконге и Макао к концу текущего финансового года. До шести магазинов Chow Tai Fook также закроется в следующем году, причем большинство из них находятся в туристических зонах.Управляющий директор компании Кент Вон (Kent Wong) сказал, что новая сеть пока не обеспечит значительный прирост выручки, но запуск был необходим, чтобы избежать потери молодых потребителей.Новая сеть под названием «Монолог» («Monologue») предлагает ювелирные изделия примерно за треть от стоимости товаров, представленных в магазинах Chow Tai Fook. Первый магазин «Монолог» был открыт осенью прошлого года в Шэньчжэне, и в этом году запланировано открытие еще шести магазинов.В последние годы в Гонконге произошел значительный спад в туризме, что негативно отразилось на розничной торговле, особенно на рынке предметов роскоши. Но на Chow Tai Fook повлияла и острая конкуренция среди ювелиров в ключевых туристических районах, а также высокая арендная плата в Гонконге. Тем не менее Кент Вон сказал, что бизнес компании улучшается благодаря росту потребительских настроений в четвертом квартале и росту продаж в сопоставимых магазинах в материковом Китае.