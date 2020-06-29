Эксклюзив
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22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
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01 июня 2020
DMCC подписал меморандум о взаимопонимании с Алмазной биржей Гуанджоу в Китае
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) подписал Меморандум о взаимопонимании с Алмазной биржей Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE), устанавливающий стратегическое партнерство с одной из ведущих международных платформ и сообществ по торговле алмазами в Китае.
Соглашение укрепляет двусторонние связи между Объединенными Арабскими Эмиратами и Китайской Народной Республикой и создает новые торговые возможности в алмазной промышленности. DMCC и GZDE получат доступ к новым рынкам в результате такого сотрудничества, и обе стороны взяли на себя обязательство работать совместно, продвигая ответственные методы ведения бизнеса среди своих членов.
«Это соглашение будет способствовать дальнейшему развитию прочных и давних культурных и коммерческих связей, существующих между ОАЭ и Китаем, и расширит нашу поддержку как стратегии «Дубайский шелковый путь» (Dubai Silk Road), так и инициативы «Один пояс и один путь» (One Belt and One Road)», - сказал Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и генеральный директор DMCC, а также председатель Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE).
«В этот особенно сложный, но обнадеживающий момент для мировой индустрии мы рассчитываем на тесное сотрудничество с DMCC, чтобы предоставить больше возможностей для бизнеса китайской алмазной промышленности, а также изучить и определить новые возможности для алмазного сообщества Дубая вместе с мировым алмазным сообществом. Этот стратегический документ определяет для нас далеко идущую миссию», - сказал Лян Вэйчжан (Liang Weizhang), президент Алмазной биржи Гуанчжоу.
Китай является одним из ключевых целевых рынков DMCC, и деловая часть DMCC уже имеет прочные отношения с несколькими китайскими структурами. В прошлом году DMCC подписал аналогичное соглашение с Китайской биржей драгоценных камней и жадеита (China Gems and Jade Exchange, CGJE), чтобы связать покупателей и продавцов драгоценных камней и нефрита из двух стран.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished