АЛРОСА: рудник «Интернациональный» возобновил свою работу

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Рудник «Интернациональный» возобновил работу 30 июня с нуля часов по местному времени (GMT+9) после непродолжительного вынужденного простоя, сообщила компания во вторник, отметив, что «такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб на коронавирус большей частью работников рудника и подрядных организаций».Двенадцать работников компании с положительными пробами на коронавирус проходят лечение.«Работа на руднике организована в двухсменном режиме. Потоки работников рудника и подрядчиков, работающих на поверхностных объектах, не пересекаются. Количество работников подрядных организаций минимизировано. Работники, не вышедшие на работу в ожидании результатов тестирования, находятся в оплачиваемом простое», - говорится в сообщении.Компания намерена периодически проводить повторные проверки на коронавирус, одновременно взяв под контроль все случаи ОРВИ среди персонала, чтобы защитить здоровье работников и их семей.