Эксклюзив
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
Вчера
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
На руднике «Интернациональный» компании АЛРОСА произошел пожар
Алмазный рудник «Интернациональный» Фото: АЛРОСА
На руднике «Интернациональный» компании АЛРОСА в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина, сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС Якутии. В руднике в этот момент находились 98 человек, которых начали выводить на поверхность. Согласно МЧС, уровень газовоздушной смеси находится в норме.
Пожар устраняют два отделения Якутского военизированного горноспасательного отряда в составе 15 человек и двух единиц техники.
АЛРОСА 25 июня приняла решение приостановить работу рудника «Интернациональный» в связи с тем, что у ряда его сотрудников было выявлено заражение коронавирусом. Как сообщила тогда компания, работу продолжили только службы, обеспечивающие «безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия». Предварительно работы планировалось остановить на одну-две недели.