На руднике «Интернациональный» компании АЛРОСА произошел пожар

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Алмазный рудник «Интернациональный» Фото: АЛРОСА

На руднике «Интернациональный» компании АЛРОСА в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина, сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС Якутии. В руднике в этот момент находились 98 человек, которых начали выводить на поверхность. Согласно МЧС, уровень газовоздушной смеси находится в норме.Пожар устраняют два отделения Якутского военизированного горноспасательного отряда в составе 15 человек и двух единиц техники.АЛРОСА 25 июня приняла решение приостановить работу рудника «Интернациональный» в связи с тем, что у ряда его сотрудников было выявлено заражение коронавирусом. Как сообщила тогда компания, работу продолжили только службы, обеспечивающие «безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия». Предварительно работы планировалось остановить на одну-две недели.