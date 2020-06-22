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01 июня 2020
Продажи Luk Fook в первом квартале упали на 18,7% в годовом исчислении
Фото: Luk Fook
Ювелирная группа Luk Fook Holdings (International) Limited сообщила, что выручка от 11 магазинов с самообслуживанием на рынке Макао упала на 18,7% и составила около 202 млн долларов в первом квартале этого года. Вместе с тем в этом месяце были замечены улучшения, утверждает компания.
В первом квартале этого года общий рост продаж в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао упал на 33,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как число посетителей в этих двух специальных административных районах опустилось из-за пандемии коронавируса.
В период с января по март число посетителей, о которых сообщалось в Макао, сократилось на 69 процентов и составило около 3,2 млн человек.
Выручка компании за первые три месяца года также снизилась на 29,2%, до примерно 11,2 млрд гонконгских долларов, а прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 42%.
По состоянию на март 2020 года компания располагала глобальной сетью из 2 120 магазинов, включая 2 062 магазина «Lukfook» с бизнесом, охватывающим Гонконг, Макао, материковый Китай, Сингапур, Малайзию, Камбоджу, Филиппины, США, Канаду и Австралию. Компания отметила, что в связи с тем, что в Гонконге, Макао и в материковом Китае все еще не были полностью отменены пограничные ограничения, продажи в сопоставимых магазинах на рынках Гонконга и Макао за период с апреля по май сократились на 80 процентов.
Падение продаж в сопоставимых магазинах в первые три недели отчетного квартала сократилось примерно до 60%, в то время как в целом по магазинам на материковом рынке наблюдалось постепенное улучшение: снижение в июне составило менее 20% по сравнению с падением на 20% в апреле-мае 2020 года и 40-процентным снижением в марте 2020 года.
В следующем году Luk Fook Holdings сократит пять магазинов в Гонконге и изыщет возможности для открытия двух новых магазинов в Макао. Компания остается оптимистичной в отношении средне- и долгосрочных перспектив бизнеса и отмечает, что сосредоточит свое внимание на расширении своей деятельности на рынке в материковом Китае.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished