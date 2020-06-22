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01 июня 2020
В руководстве Stornoway произошли перестановки
Алмазный рудник Ренар в Канаде Фото: Stornoway Diamonds
Компания Stornoway Diamonds (Canada) Inc. объявила о том, что президент и генеральный директор Патрик Годин (Patrick Godin) и исполнительный вице-президент по финансам и корпоративным услугам Энни Торкиа Лагасе́ (Annie Torkia Lagacé) уйдут со своих постов. Эти изменения вступили в силу с 26 июня 2020 года, сообщается в пресс-релизе Stornoway Diamonds.
Патрик Севиньи (Patrick Sévigny) пришел в Stornoway в 2015 году и в настоящее время является вице-президентом по операциям горной добычи. Он сменит Патрика Година и возглавит компанию в качестве главного операционного директора. Обязанности Энни Торкиа Лагасе́ будут перераспределены внутри организации.
Их уход является еще одним шагом в совершенствовании работы управленческой команды, которое началось в 2019 году с приватизацией Stornoway. Совет директоров в сотрудничестве с акционерами компании продолжает активно работать над оптимизацией ее работы и возможным возобновлением работы рудника Ренар (Renard) по мере восстановления алмазного рынка.
Комментируя изменения, Юбер Т. Лакруа, председатель совета директоров Stornoway, сказал: «Патрик впервые присоединился к команде Stornoway в 2010 году в качестве главного операционного директора. Энни впервые присоединилась к Stornoway в 2014 году в качестве вице-президента по юридическим вопросам и получила дополнительные обязанности с течением времени, что стало свидетельством ее значительного вклада в организацию. Они будут продолжать поддерживать нынешнюю управленческую команду Stornoway, чтобы обеспечить движение к концу 2020 года».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished