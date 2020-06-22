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01 июня 2020
BlueRock заявила, что цены на алмазы не «сильно пострадали» от Covid-19
Фото: BlueRock Diamonds
Компания BlueRock Diamonds заявила, что пандемия Covid-19 не повлияла на цены на ее алмазы, как первоначально предполагалось.
Финансовый директор компании Дэвид Фэйси (David Facey), слова которого приводятся организацией Proactive Investors, заявил, что ранее в этом месяце BlueRock Diamonds продала 2 400 каратов алмазов в ходе частной продажи и зафиксировала среднюю цену в 290 долларов за карат.
«Мы ожидали, что за эту партию средняя цена составит около 330 долларов за карат… так что это неплохо», - сказал Фейси.
В данной партии не было ни одного заметного алмаза высокой стоимости.
Он также сказал, что рудник Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке в настоящее время работает в режиме, обеспечивающем производство 500 тысяч тонн руды в год.
Объем производства BlueRock вырос на 70%, до 323 тысяч тонн руды в отчетный год, закончившийся 31 декабря 2019 года, по сравнению с 190 тысячами тонн годом ранее.
Среднее содержание алмазов выросло на 32%, до 4,34 карата на сто тонн руды с 3,28 карата в 2018 году.
Доходы алмазной компании, зарегистрированной на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), выросли на 190%, до 4,1 млн фунтов стерлингов в 2019 году по сравнению с 1,4 млн фунтов стерлингов в 2018 году.
В отчетном году было продано 12 675 каратов алмазного сырья, что на 124% больше, чем 5 657 каратов в 2018 году.
Средняя цена за карат выросла на 24%, до 415 долларов за карат с 334 долларов в предыдущем году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished