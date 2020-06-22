Petra Diamonds выставлена на продажу после анализа долга в 650 млн долларов

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Алмазный рудник Куллинан Фото: Petra Diamonds

Компания Petra Diamonds, имеющая рудники в Южной Африке и Танзании, выставила себя на продажу или же готова продать часть своих активов и бизнеса.Это решение последовало за стратегическим анализом положения дел, в ходе которого компания стремилась найти способы погасить свою задолженность в 650 млн долларов.«В настоящее время предполагается, что любая сторона, заинтересованная в участии в официальном процессе продажи, получит определенную общедоступную информацию о Petra Diamonds в рамках первой фазы, после чего заинтересованным сторонам будет предложено представить свои предложения компании Rothschild & Co, - говорится в заявлении Petra Diamonds. - После получения любых предложений компания и ее консультанты будут определять (по своему усмотрению), следует ли продвигать какие-либо заинтересованные стороны к официальному процессу продажи на втором этапе».Как заявила Petra Diamonds, официальный процесс продажи потребует от заинтересованных сторон заключения соглашения о конфиденциальности с компанией на условиях, приемлемых для совета директоров Petra Diamonds, и на тех же условиях во всех существенных отношениях, какие применимы к другим заинтересованным сторонам.«Правление Petra оставляет за собой право изменить или прекратить этот процесс в любое время, и в таком случае компания сделает соответствующее объявление», - говорится в сообщении.