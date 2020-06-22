Эксклюзив
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
Вчера
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Petra Diamonds выставлена на продажу после анализа долга в 650 млн долларов
Алмазный рудник Куллинан Фото: Petra Diamonds
Компания Petra Diamonds, имеющая рудники в Южной Африке и Танзании, выставила себя на продажу или же готова продать часть своих активов и бизнеса.
Это решение последовало за стратегическим анализом положения дел, в ходе которого компания стремилась найти способы погасить свою задолженность в 650 млн долларов.
«В настоящее время предполагается, что любая сторона, заинтересованная в участии в официальном процессе продажи, получит определенную общедоступную информацию о Petra Diamonds в рамках первой фазы, после чего заинтересованным сторонам будет предложено представить свои предложения компании Rothschild & Co, - говорится в заявлении Petra Diamonds. - После получения любых предложений компания и ее консультанты будут определять (по своему усмотрению), следует ли продвигать какие-либо заинтересованные стороны к официальному процессу продажи на втором этапе».
Как заявила Petra Diamonds, официальный процесс продажи потребует от заинтересованных сторон заключения соглашения о конфиденциальности с компанией на условиях, приемлемых для совета директоров Petra Diamonds, и на тех же условиях во всех существенных отношениях, какие применимы к другим заинтересованным сторонам.
«Правление Petra оставляет за собой право изменить или прекратить этот процесс в любое время, и в таком случае компания сделает соответствующее объявление», - говорится в сообщении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished