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01 июня 2020
Ожидается, что рудник Экати полностью возобновит работу в четвертом квартале 2020 года
Главный лагерь алмазного рудника Экати Фото: Dominion Diamond Mines
Рудник Экати (Ekati) должен полностью возобновить работу в четвертом квартале 2020 года – об этом 26 июня сообщила своим сотрудникам крупная канадская горнодобывающая компания Dominion Diamond Mines.
Экати был закрыт в середине марта по соображениям безопасности и охраны здоровья, когда пандемия коронавируса достигла этой территории. Две другие действующие алмазные шахты, Даявик (Diavik) и Гачо Куэй (Gahcho Kué), продолжали работать.
Пэт Меррин (Pat Merrin), временный исполнительный директор Dominion, сообщил, что компания, испытывающая финансовые затруднения, ожидает, что ее активы будут проданы материнской The Washington Companies или покупателю, который предложит более высокую цену, где-то в период с августа по октябрь этого года. Пока что материнская компания сделала единственную твердую заявку.
«Процесс продажи не обязательно должен быть завершен, чтобы мы вновь открыли рудник Экати», - сказал Меррин сотрудникам, добавив, что будет применен поэтапный подход к открытию и что перезапуск Экати зависит от трех основных факторов: от продолжающегося процесса продажи Dominion, возобновления работы мирового рынка алмазов и здоровья и безопасности людей в связи с пандемией. «Мы ожидаем возвращения к полноценной работе в четвертом квартале этого года», - предсказал он.
Первоначально около 400 отправленных в неоплачиваемый отпуск сотрудников сказали, что они ожидают возвращения на работу в Экати в августе, но этот срок был перенесен.
По мнению горнодобывающей компании, поскольку открытие Экати в условиях северной зимы будет непростым делом, ожидается, что рудник откроется еще до того, как наступит холод. Однако некоторые сотрудники могут быть уволены совсем из-за текущей нестабильной и динамичной ситуации, что делает трудным что-либо предсказывать.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished