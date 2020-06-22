Эксклюзив
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
Сегодня
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
В сентябре итальянские выставочные компании IEG и Vicenzaoro проведут мероприятие «VOICE»
Фото: IEG
Итальянская выставочная группа (Italian Exhibition Group, IEG) и итальянская международная выставка ювелирных изделий Vicenzaoro проведут специальное международное общественное мероприятие под названием «VOICE» («Голос») в Экспоцентре города Виченца с 12 по 14 сентября 2020 года. Это событие, которое будет проходить вживую, станет платформой для воссоединения сектора золота и ювелирных изделий и возобновления бизнеса и экспортных операций по всему миру.
Трехдневное мероприятие будет включать в себя саммит, на котором ювелирное сообщество обсудит состояние отрасли и предстоящие задачи, а также огромную выставку, доступную как физически, так и через виртуальные платформы, где компании-поставщики представят свои новые коллекции.
Тем не менее переговоры и семинары будут проводиться в режиме онлайн, а также будут доступны для просмотра на Youtube, Instagram и FB по всему миру, а также в «Виртуальных комнатах для покупателей» для посетителей из стран, испытывающих трудности с поездками в Италию. В последнем случае собрания могут быть запланированы самими участниками и покупателями через I-MOP, многоканальную платформу от IEG.
«VOICE» будет проходить параллельно с вневыставочным мероприятием Vicenzaoro под названием «Новый золотой путь». Полный перезапуск выставки Vicenzaoro произойдет только в январе 2021 года.
Основным спонсором мероприятия будет итальянская финансовая компания UBI Banca, и ее будут поддерживать ключевые игроки сектора в рамках важных партнерских отношений; в международном масштабе поддержку мероприятию окажет Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished