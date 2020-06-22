В сентябре итальянские выставочные компании IEG и Vicenzaoro проведут мероприятие «VOICE»

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Фото: IEG

Итальянская выставочная группа (Italian Exhibition Group, IEG) и итальянская международная выставка ювелирных изделий Vicenzaoro проведут специальное международное общественное мероприятие под названием «VOICE» («Голос») в Экспоцентре города Виченца с 12 по 14 сентября 2020 года. Это событие, которое будет проходить вживую, станет платформой для воссоединения сектора золота и ювелирных изделий и возобновления бизнеса и экспортных операций по всему миру.Трехдневное мероприятие будет включать в себя саммит, на котором ювелирное сообщество обсудит состояние отрасли и предстоящие задачи, а также огромную выставку, доступную как физически, так и через виртуальные платформы, где компании-поставщики представят свои новые коллекции.Тем не менее переговоры и семинары будут проводиться в режиме онлайн, а также будут доступны для просмотра на Youtube, Instagram и FB по всему миру, а также в «Виртуальных комнатах для покупателей» для посетителей из стран, испытывающих трудности с поездками в Италию. В последнем случае собрания могут быть запланированы самими участниками и покупателями через I-MOP, многоканальную платформу от IEG.«VOICE» будет проходить параллельно с вневыставочным мероприятием Vicenzaoro под названием «Новый золотой путь». Полный перезапуск выставки Vicenzaoro произойдет только в январе 2021 года.Основным спонсором мероприятия будет итальянская финансовая компания UBI Banca, и ее будут поддерживать ключевые игроки сектора в рамках важных партнерских отношений; в международном масштабе поддержку мероприятию окажет Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO.