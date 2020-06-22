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01 июня 2020
JVC и JMG совместно предлагают программу «JewelPAC» в США
Тина Олм (Tina Olm), директор по развитию корпоративного бизнеса Jewelers Mutual, рассказывает: «Мы были основаны в 1913 году, а JVC был основан четыре года спустя. Объединение двухсот с лишним лет знаний поможет поднять ювелирную промышленность, как никогда раньше. Это то, что нужно почти всем ювелирным предприятиям. Существуют не только федеральные правила, касающиеся создания и поддержки подобной программы - многие банки и кредитные учреждения тоже потребуют подтверждения наличия такой программы».
Эти две организации пояснили, что недавно запущенная программа обязывает ювелирные компании, которые покупают и продают драгоценные металлы, драгоценные камни или ювелирные изделия на сумму 50 000 долларов США или более в год и у которых 50% стоимости приходится на драгоценные камни или драгоценные металлы, должны создать и реализовать комплексную программу, которая включает в себя: назначение ответственного за соблюдение нормативных требований, проведение оценки рисков, написание программы и программного документа, обучение сотрудников и периодическое тестирование программы, чтобы убедиться, что она работает в соответствии с планом.
Чтобы сделать процессы соответствия проще и понятнее, в программе JewelPAC предусмотрены учебные модули, которые автоматически создают необходимые настраиваемые документы и обновляют программные материалы каждый год, поддерживая актуальность документов и автоматизируя некоторые процессы проверки. «Это сокращает время, которое ювелирам приходится тратить на создание и редактирование программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. В конечном счете это дает уверенность в том, что программа составлена правильно и обновлена».
Тиффани Стивенс (Tiffany Stevens), президент JVC, генеральный директор и главный юрисконсульт, прокомментировала это так: «Мы видим, что федеральные регуляторные органы уделяют повышенное внимание программам по борьбе с отмыванием денег с акцентом на ту сферу, где цепочка поставок ювелирных изделий наиболее уязвима. Ювелиры могут попытаться создать свою собственную программу, но это займет значительно больше времени, чем использование программы JewelPAC, и может не соответствовать федеральным требованиям. Что еще более важно, программа JewelPAC была протестирована и обеспечивает проверенное решение для ювелиров, представляя собой вершину деловой этики, и это то, чем мы гордимся, являясь ее частью».
Обе организации указывают, что, хотя законы не изменились, способы ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами в цифровую эпоху изменились. Этот сдвиг в том, как ювелирная отрасль ведет бизнес, делает реализацию утвержденной программы по борьбе с отмыванием денег более важной, чем когда-либо.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished