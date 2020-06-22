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01 июня 2020
Lucapa начинает отбор валовых проб на кимберлите L071 в Луло
Фото: Lucapa Diamond
Lucapa Diamond начала отбор валовых проб на кимберлитовом участке L071 проекта Луло (Lulo) в Анголе.
По оценкам, площадь участка L071 составляет около 30 га. Для отбора валовых проб на L071 было выбрано два места, где завершенное оконтуривающее бурение показало наличие целевого вулканического кимберлита.
Компания, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже ASX, вместе со своими партнерами по Луло компаниями Endiama и Rosas & Petalas искала твердые породы, ставшие источниками для аллювиальных алмазов высокой стоимости, добываемых на ангольском проекте.
Отмечается, что участок L071 будет первым из кимберлитов в водосборном бассейне реки Кангидж (Canguige), на котором будут отобраны валовые пробы.
Район водосбора Кангидж оказался в центре внимания программы разведки кимберлитов в Луло после извлечения 45 алмазов весом до 3,75 карата из притока Кангидж.
В зоне водосбора реки Кангидж находятся пять из 16 кимберлитов, которым был присвоен «наивысший рейтинг» во время обследования кимберлитов в 2019 году.
В течение 2020 года и в 2021 году будет проводиться оконтуривающее бурение, отбор валовых проб и отбор дополнительных проб с притоков в водосборных районах, где находятся 11 других приоритетных целей.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished