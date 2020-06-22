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01 июня 2020
Компания Clara расширяет сотрудничество с Sarine с целью совершенствования отслеживаемости происхождения камней
Фото: Clara Diamond Solutions Corporation
Clara Diamond Solutions Corporation, принадлежащая компании Lucara Diamond, расширила свое сотрудничество с Sarine Technologies, чтобы усовершенствовать отслеживаемость происхождения своих алмазов.
Как сообщает Lucara, благодаря фирменному интерфейсу платформа Clara теперь будет предоставлять исходную информацию о шахте и данные сканирования камней в ходе их трехмерного моделирования, сгенерированные во время внутренней обработки в компании, для хранения в облачном хранилище Diamond JourneyTM компании Sarine.
«Clara рада расширению партнерских отношений с Sarine, что создает возможность для дальнейшего распространения важнейших отчетов о происхождении камней в цепочке поставок, поскольку сегодня вопросы ответственного и устойчивого поиска источников являются ключом к доверию потребителей в нашей отрасли», - говорит генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas).
«Данные, полученные с помощью технологий Sarine Galaxy® и Advisor® уже на цифровой платформе Clara, теперь будут беспрепятственно интегрированы с Sarine Diamond JourneyTM, чтобы упростить окончательную проверку первоисточника камня, добавляя ценность всему алмазопроводу», - отмечает она.
Clara - это цифровая веб-платформа для продажи необработанных алмазов, а Sarine - мировой лидер в разработке, производстве и продаже высокоточных технологических продуктов для оценки, планирования, обработки, доводки и продажи бриллиантов и драгоценных камней.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished