Ангола создала Агентство минеральных ресурсов

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Ангола создала Национальное агентство по минеральным ресурсам (Agência Nacional de Recursos Minerais, ANRM) в рамках наращивания усилий по реструктуризации горнодобывающей промышленности.Агентство, помимо прочего, будет регулировать горнодобывающий сектор, контролировать все минеральные ресурсы в стране, за исключением углеводородов.Местные СМИ сообщают, что, как заявил министр по добыче полезных ископаемых Анголы Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo), оно¬ создано для улучшения инвестиционной среды.На церемонии инаугурации директоров совета ANRM он подчеркнул, что новый орган также будет отвечать за регулирование горнодобывающего сектора.«Мы взяли на себя задачу улучшения инвестиционного климата в горнодобывающем секторе Анголы…», - сказал министр.Председатель агентства Жасинто Роша (Jacinto Rocha) также заявил в кулуарах мероприятия, что Ангола богата минеральными ресурсами, и будет сделано все возможное, чтобы пригласить в страну южноафриканские, канадские, австралийские, американские и английские компании.