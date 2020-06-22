Эксклюзив
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
Ангола создала Агентство минеральных ресурсов
Агентство, помимо прочего, будет регулировать горнодобывающий сектор, контролировать все минеральные ресурсы в стране, за исключением углеводородов.
Местные СМИ сообщают, что, как заявил министр по добыче полезных ископаемых Анголы Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo), оно¬ создано для улучшения инвестиционной среды.
На церемонии инаугурации директоров совета ANRM он подчеркнул, что новый орган также будет отвечать за регулирование горнодобывающего сектора.
«Мы взяли на себя задачу улучшения инвестиционного климата в горнодобывающем секторе Анголы…», - сказал министр.
Председатель агентства Жасинто Роша (Jacinto Rocha) также заявил в кулуарах мероприятия, что Ангола богата минеральными ресурсами, и будет сделано все возможное, чтобы пригласить в страну южноафриканские, канадские, австралийские, американские и английские компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished