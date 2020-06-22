Президент WFDB призывает к большей прозрачности в ценообразовании

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В письме, адресованном мировой алмазной отрасли, исполняющий обязанности президента WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) призвал всех ее членов проявлять бо́льшую бдительность и стремиться к большей прозрачности для защиты отрасли, оказавшейся в условиях кризиса, вызванного COVID-19. Ниже приводится текст письма Йорама Дваша.Дорогие друзья, наступило лето, и возник повод и для оптимизма, и для озабоченности. Сначала о хороших новостях. Мировая алмазная индустрия потихоньку встает на ноги. Алмазные биржи возвращаются к активности по всему миру, соблюдая ограничения, вызванные связанным с коронавирусом кризисом. Антверпен, ведущий центр торговли алмазами, открыл свои биржи в мае, как и Рамат-Ган. Совсем недавно вновь открылись Дубай и Нью-Йорк, а Мумбай вернулся к работе в ограниченных объемах.Розничные рынки в Китае и США также демонстрируют обнадеживающие признаки восстановления. Chow Tai Fook, Forevermark и Tiffany сообщили о хороших продажах в Китае, где покупатели возвращаются в магазины быстрее, чем ожидалось. В США розничные продажи в мае выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем - это самый большой скачок за месяц. Поскольку экономика США открывается более полно, я уверен, что мы увидим рост спроса на свадебную продукцию.Причиной для беспокойства является то, что коронавирус не уходит. В Китае, США, Израиле и во всем мире мы наблюдаем резкий рост уровня инфицирования, возможную «вторую волну». Это может привести к ограничениям, а с ними - к спаду экономической активности.Поэтому, радуясь прекрасной погоде летних месяцев, мы продолжаем проявлять бдительность и осторожность как в своем личном поведении, так и в деловых решениях. К счастью, наша отрасль доказала, что она устойчива и располагает отлично зарекомендовавшими себя участниками, крепкими основами и сильными институтами.Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) является одним из таких учреждений. Созданная 70 лет назад для защиты коллективных интересов отрасли, она продолжает оказывать поддержку отрасли, особенно в этот очень трудный период.Теперь несколько мыслей о прозрачности. Недавно нам сообщили, что прайс-лист Rapaport будет публиковаться еженедельно, всего через два месяца после того, как Мартин Рапапорт объявил, что он будет публиковаться ежемесячно. В то время Мартин Рапапорт, казалось, проявил определенную меру прозрачности. Тогда же в интервью журналу JCK он сказал, что ежемесячный выпуск прайс-листа «даст отрасли возможность дышать и… время взаимодействовать с нами».Он также сказал, что создаст консультативный совет для выработки идей и предложений. В интервью JCK он говорил, что этот совет будет очень ценным. «Каждый раз, когда мы будем не точны с этими процентами, нам будут звонить в звоночек… Эти прайс-листы будет делать не только команда компании Rapaport - у нас будет налажено лучшее взаимодействие с сообществом».Эти заявления были адресованы общественности и, по моему мнению, были «моральным обязательством» с его стороны по той причине, что взаимодействие с сообществом является ценным и важным.Однако всего через два месяца Рапапорт полностью отменил свое решение. Он снова будет публиковать свой прайс-лист еженедельно, и он не будет создавать консультативный совет, тот самый совет, который он назвал «ценным». Тот самый совет, который, как он сказал, наладит «лучшее взаимодействие с сообществом».В интервью JCK на прошлой неделе после того, как он заявил, что торговая платформа RapNet возобновила работу, Рапапорт сказал, что консультативный совет является проблемой.WFDB всегда призывала к большей прозрачности. Мы считаем, что взаимодействие с сообществом чрезвычайно важно, и мы призываем его продолжать поступать в соответствии с его предыдущими заявлениями и установить полезное взаимодействие с сообществом.Оставайтесь в безопасности и здоровыми, Йорам Дваш