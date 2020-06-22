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25 мая 2020
Акционеры АЛРОСА избрали новый состав Наблюдательного совета
На собрании, которое прошло 24 июня 2020 года в заочной форме, Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) был избран в следующем составе: 1. Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»; 2. Григорьева Евгения Васильевна – до 30.04.2020 г. министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); 3. Гурьева Наталья Филипповна - и.о. заместителя Главы администрации Муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)»; 4. Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»; 5. Донец Андрей Иванович – первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»; 6. Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО); 7. Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»; 8. Местников Сергей Васильевич – и. о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); 9. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации; 10. Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия); 11. Носков Алексей Петрович (независимый директор, ранее не входил в состав совета) – управляющий директор АО «Полюс Алдан»; 12. Рашевский Владимир Валерьевич (ранее не входил в состав совета) – член Совета директоров АО «СУЭК»; 13. Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации; 14. Терещенко Максим Викторович (ранее не входил в состав совета) - Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия); 15. Федоров Олег Романович – член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.
Также акционеры утвердили Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» за 2019 год, распределение чистой прибыли за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и выплату дивидендов, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета и Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, избрали Ревизионную комиссию.
Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО по итогам 2020 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».