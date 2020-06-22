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25 мая 2020
Gem Diamonds добыла желтый алмаз весом 163 карата
Фото: Gem Diamonds
Компания Gem Diamonds добыла желтый алмаз типа 1 весом 163 карата на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.
Компания сообщила в твиттере, что неповрежденный алмаз был обнаружен 24 июня.
Производство на руднике Летсенг упало на 12%, до 26 110 каратов, в первом квартале года с 29 768 каратов в предыдущем квартале.
На объемы добычи и обработки в течение указанного периода влияли, главным образом, проблемы с доступностью буровой установки, испытания различных параметров взрывных работ, дополнительное обслуживание конусной дробилки и привода скруббера на заводе номер два.
На объемы добычи и переработки также повлияло закрытие и временная установка шахты на уход и техническое обслуживание, что произошло 28 марта 2020 года.
Gem Diamonds, однако, возобновила добычу на руднике 27 апреля после того, как власти разрешили возобновить добычу на алмазных рудниках в стране, ранее находившихся под карантином.
Недавно компания сообщила, что в первой половине 2020 года средняя цена добытых ею алмазов составила 1707 долларов США за карат по сравнению с 1687 долларами за карат годом ранее.
В первой половине 2020 года было продано не менее 15 алмазов по цене более 1 млн долларов каждый и один камень по цене более 5 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished