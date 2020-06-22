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25 мая 2020
В Танзании добывавший танзанит старатель выиграл джекпот
Фото: TanzaniteOne
Согласно сообщениям СМИ, танзанийский старатель получил 7,74 млрд танзанийских шиллингов (3,35 млн долларов) за два крупнейших танзанита, когда-либо найденных в стране.
Камни, которые весили 9,27 кг и 5,103 кг, были обнаружены Саниниу Лайзером (Saniniu Laizer) на севере этой восточноафриканской страны.
«Сегодняшнее событие ... состоит в том, чтобы признать находку двух крупнейших драгоценных танзанитов в истории с начала горных работ в Мирерани (Mirerani)», - приводит Reuters слова Саймона Мсанджила (Simon Msanjila), постоянного секретаря министерства горной добычи.
Президент Джон Магуфули, позвонивший старателю, чтобы поздравить его, сказал, что покупка камня его правительством была доказательством реформ, которые он провел в горнодобывающей промышленности с тех пор, как пришел к власти в 2015 году.
Танзания создала торговые центры по всей стране в прошлом году, чтобы позволить старателям продавать свои драгоценные камни и золото правительству.
В апреле 2018 года правительство также построило стену вокруг концессий по добыче танзанита в северной части Танзании, чтобы пресечь незаконную добычу и торговлю.
В то время Танзания утверждала, что 40% производимого в стране танзанита вывозится контрабандой, что лишает правительство необходимых доходов.
Танзаниты встречаются только в Танзании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished