Дивиденды АЛРОСА за 2019 год составят 6,47 рубля на акцию

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На общем годовом собрании АЛРОСА, состоявшемся 24 июля в форме заочного голосования, акционеры приняли решение о выплате дивидендов за второе полугодие в размере 19,37 млрд руб., что соответствует 100% денежного потока за указанный период, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в четверг.Принимая во внимание, что компания уже выплатила 28,28 млрд руб. за первое полугодие, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 47,65 млрд руб., или 6,47 руб. на акцию.Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2019 год, назначено 13 июля 2020 года.