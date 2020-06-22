Коронавирус приостановил работу на алмазном руднике «Интернациональный»

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В связи с тем, что у ряда сотрудников алмазного рудника «Интернациональный» компании АЛРОСА было выявлено заражение коронавирусом, работа на нем приостановлена, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Продолжат работу только службы, обеспечивающие «безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия», говорится в сообщении и отмечается, что предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней. При этом, согласно АЛРОСА, персонал рудника и подрядчиков получит оплату согласно действующему трудовому законодательству.

Заболевшие коронавирусом сотрудники проходят лечение в больнице города Мирный, и их состояние стабильное, говорится в сообщении. Пресс-служба компании отмечает, что «через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса».





