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25 мая 2020

Коронавирус приостановил работу на алмазном руднике «Интернациональный»

Сегодня
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В связи с тем, что у ряда сотрудников алмазного рудника «Интернациональный» компании АЛРОСА было выявлено заражение коронавирусом, работа на нем приостановлена, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
Продолжат работу только службы, обеспечивающие «безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия», говорится в сообщении и отмечается, что предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней. При этом, согласно АЛРОСА, персонал рудника и подрядчиков получит оплату согласно действующему трудовому законодательству.
Заболевшие коронавирусом сотрудники проходят лечение в больнице города Мирный, и их состояние стабильное, говорится в сообщении. Пресс-служба компании отмечает, что «через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса».


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