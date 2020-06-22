Эксклюзив
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
Коронавирус приостановил работу на алмазном руднике «Интернациональный»
Продолжат работу только службы, обеспечивающие «безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия», говорится в сообщении и отмечается, что предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней. При этом, согласно АЛРОСА, персонал рудника и подрядчиков получит оплату согласно действующему трудовому законодательству.
Заболевшие коронавирусом сотрудники проходят лечение в больнице города Мирный, и их состояние стабильное, говорится в сообщении. Пресс-служба компании отмечает, что «через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса».