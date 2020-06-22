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25 мая 2020
Botswana Diamonds возобновляет полевые работы в ЮАР после трехмесячного карантина
Вид с воздуха на Марсфонтейн Фото: Botswana Diamonds
Компания Botswana Diamonds возобновила свои полевые работы в рамках проекта Марсфонтейн (Marsfontein) по разработке алмазов в Южной Африке после трехмесячного карантина.
Постепенное ослабление Южной Африкой режима карантинной изоляции несколько ограничило геологоразведочные компании, хотя в их работах участвовало мало людей, которые к тому же трудились в изолированных районах.
«Хорошо, что я вернулся в поле, чтобы оценить гравий Марсфонтейна», - заявил в своем твиттере управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell).
Компания Botswana Diamonds добыла более 100 макроалмазов на проекте Марсфонтейн после кампании по отбору валовых проб, которая была проведена с Eurafrican Diamond Corporation, подрядчиком по горным работам, сотрудничающим на условиях получения роялти.
Исследовавшая алмазы компания, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Ботсванской фондовой бирже (Botswana Stock Exchange, BSE), сообщила, что из свежего кимберлита были извлечены 87 макроалмазов, что дало смоделированное содержание алмазов в размере 50 каратов на сто тонн руды, в то время как из одного из остаточных отвалов, известного как Отвал E, были извлечены 24 макроалмаза, что дало смоделированное содержание алмазов в размере 16 каратов на сто тонн руды.
Botswana Diamonds планировала изучить варианты эксплуатации отвалов породы после того, как общенациональная карантинная изоляция в Южной Африке будет прекращена и на алмазных рынках установится нормальное положение дел после глобального пандемического кризиса Covid-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished