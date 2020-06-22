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25 мая 2020
Pangolin Diamonds получила разрешение продолжить валовый отбор керна объемом 500 т на участке АК10
«Работы были прекращены, когда на глубине 13 метров был пересечен кимберлит, - говорится в сообщении компании. - Ствол пройдет до глубины примерно 32 метра от поверхности. На уровнях 15, 20, 25 и 30 метров будет осуществлена проходка четырех горизонтальных шурфов на максимальном расстоянии 5 метров в каждом из четырех направлений от стенки ствола».
Компания Pangolin сообщила, что в настоящее время осуществляется программа работ по отобранным аэромагнитным целям с наземными магнитными и почвенными исследованиями на проектах Малатсваэ (Malatswae) и Мотлутсе (Motloutse). Технические группы были развернуты в обеих зонах проекта, как только ограничения COVID-19 были частично ослаблены. Полевую программу планируется завершить в сентябре 2020 года.
«Как только будут получены результаты, все данные будут рассмотрены для выбора новых целей кимберлитового бурения. Ожидается, что для бурения будет выбрано от 10 до 15 новых целей», - сообщили в компании Pangolin.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished