Pangolin Diamonds получила разрешение продолжить валовый отбор керна объемом 500 т на участке АК10

Сегодня

Компания Makunwu Civil Blasting, партнер по совместному предприятию Pangolin Diamonds на кимберлитовом участке AK10 в Ботсване, получила разрешение от министерства горнодобывающей промышленности страны на валовый отбор керна объемом 500 тонн. Валовая проба будет извлечена из недр земли путем проходки вертикального ствола.

«Работы были прекращены, когда на глубине 13 метров был пересечен кимберлит, - говорится в сообщении компании. - Ствол пройдет до глубины примерно 32 метра от поверхности. На уровнях 15, 20, 25 и 30 метров будет осуществлена проходка четырех горизонтальных шурфов на максимальном расстоянии 5 метров в каждом из четырех направлений от стенки ствола».

Компания Pangolin сообщила, что в настоящее время осуществляется программа работ по отобранным аэромагнитным целям с наземными магнитными и почвенными исследованиями на проектах Малатсваэ (Malatswae) и Мотлутсе (Motloutse). Технические группы были развернуты в обеих зонах проекта, как только ограничения COVID-19 были частично ослаблены. Полевую программу планируется завершить в сентябре 2020 года.

«Как только будут получены результаты, все данные будут рассмотрены для выбора новых целей кимберлитового бурения. Ожидается, что для бурения будет выбрано от 10 до 15 новых целей», - сообщили в компании Pangolin.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



