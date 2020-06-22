Эксклюзив
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
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Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
В июле DGCX запустит первые продлеваемые валютные фьючерсы
Контракты вступят в силу в понедельник, 6 июля 2020 года, и будут расширять свой набор валютных продуктов, включая контракты на валюту группы G6 и индийскую рупию, причем последний вид контрактов опирается на крупнейший в мире пул офшорной биржевой индийской рупии, говорится в пресс-релизе биржи.
Ле Мале, генеральный директор DGCX, сказал: «Мы рады расширению нашего валютного портфеля с предстоящим запуском инновационных контрактов FX Rolling Futures. Охватываемые ими валюты являются наиболее ликвидными и активно торгуются на международных рынках и котируются на DGCX точно в нужное время - в условиях продолжающейся валютной нестабильности - в ответ на просьбы наших участников рынка. Контракты не только предоставляют инвесторам более широкий доступ к международным валютным рынкам с четкими и понятными правилами, но их постоянный открытый характер также предоставит им уникальные возможности для более эффективного хеджирования своих рисков».
Новые контракты FX Rolling Futures будут оцениваться в долларах США и деноминироваться в суммах, равных 10 000, не в долларах США. В рамках контрактов будет разрешена торговля крупными партиями.
«Контракты подходят для всех трейдеров, но они будут особенно ценными для институциональных инвесторов, обеспечивая защиту от колебаний валютных курсов, прежде всего в этот период повышенной волатильности. В ближайшие месяцы мы планируем еще больше расширить наше ценностное предложение с запуском новых контрактов FX Rolling Futures для удовлетворения потребностей наших участников», - добавил Мале.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished