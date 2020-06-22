В июле DGCX запустит первые продлеваемые валютные фьючерсы

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) подтвердила дату запуска своих трех продлеваемых фьючерсных контрактов на валюту (FX Rolling Futures) - евро (EUR), фунт стерлингов (GBP) и австралийский доллар (AUD) по отношению к доллару США (USD).

Контракты вступят в силу в понедельник, 6 июля 2020 года, и будут расширять свой набор валютных продуктов, включая контракты на валюту группы G6 и индийскую рупию, причем последний вид контрактов опирается на крупнейший в мире пул офшорной биржевой индийской рупии, говорится в пресс-релизе биржи.

Ле Мале, генеральный директор DGCX, сказал: «Мы рады расширению нашего валютного портфеля с предстоящим запуском инновационных контрактов FX Rolling Futures. Охватываемые ими валюты являются наиболее ликвидными и активно торгуются на международных рынках и котируются на DGCX точно в нужное время - в условиях продолжающейся валютной нестабильности - в ответ на просьбы наших участников рынка. Контракты не только предоставляют инвесторам более широкий доступ к международным валютным рынкам с четкими и понятными правилами, но их постоянный открытый характер также предоставит им уникальные возможности для более эффективного хеджирования своих рисков».

Новые контракты FX Rolling Futures будут оцениваться в долларах США и деноминироваться в суммах, равных 10 000, не в долларах США. В рамках контрактов будет разрешена торговля крупными партиями.

«Контракты подходят для всех трейдеров, но они будут особенно ценными для институциональных инвесторов, обеспечивая защиту от колебаний валютных курсов, прежде всего в этот период повышенной волатильности. В ближайшие месяцы мы планируем еще больше расширить наше ценностное предложение с запуском новых контрактов FX Rolling Futures для удовлетворения потребностей наших участников», - добавил Мале.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



