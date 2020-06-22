Ювелирная компания TSL объявила о потере $ 11,6 млн за финансовый год

Сегодня

Компания Tse Sui Luen Jewellery сообщила акционерам об убытках в размере 11,6 млн долларов за финансовый год, закончившийся в марте. Продажи сократились на 28,3%, до 376 млн долларов. В прошлом году компания получила прибыль в размере 7 млн долларов, говорится в сообщении insideretail.asia.

В связи с этим неутешительным результатом Tse Sui Luen Jewellery сослалась на торговый спор между США и Китаем, который ослабил потребительские настроения на основных рынках компании. Она упомянула также социальные волнения на улицах Гонконга с июня, а потом «разрушительное» влияние пандемии Covid-19 с конца прошлого года.

Реагируя на это, Tse Sui Luen Jewellery договорилась о снижении арендной платы с арендодателями, минимизировала расходы на персонал и административные расходы, а также оптимизировала сеть магазинов.

Руководитель компании Анни Яу (Annie Yau) сказала, что в дополнение к этим шагам группа скорректировала свой портфель продукции и маркетинговые стратегии, чтобы стимулировать продажи и снизить уровень товарных запасов, сократив затраты на их хранение.

В течение года оборот розничных предприятий Гонконга и Макао сократился на 44,6%, а продажи в сопоставимых магазинах упали на 41,6%.

Tse Sui Luen Jewellery открыла четыре новых магазина в Гонконге, которые она сдала в эксплуатацию в начале года, до социальных волнений и пандемии коронавируса.

Автономные магазины на материке зафиксировали годовое снижение продаж на 20,8%, а продажи в сопоставимых магазинах упали на 21,3%. Компания открыла 12 новых магазинов с самообслуживанием и 78 новых магазинов с франшизой, но в течение года чистый прирост по числу торговых точек составил всего 10 магазинов, поскольку плохо работающие магазины были закрыты.

Продажи в Малайзии выросли на 19,3% в течение года, несмотря на общенациональное закрытие розничной торговли с середины марта с целью остановить распространение Covid-19. Сейчас у компании там шесть магазинов.

Онлайн-продажи TSL выросли на 17,2% в течение года, чему способствовало присутствие на ряде торговых площадок, а также активизация собственного сайта, ориентированного на потребителя.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished





