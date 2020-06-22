Эксклюзив
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
В сентябре в Москве пройдет первая ювелирная выставка-конгресс J-1
Как сообщают организаторы выставки, это мероприятие, которое состоится в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, нацелено на то, чтобы способствовать объединению и революционному развитию российской ювелирной индустрии, поддержать российских ювелиров в посткризисный период и найти новые пути развития ювелирного бизнеса страны в условиях современного рынка.
J-1 станет первой выставкой, объединяющей все форматы и сегменты ювелирной отрасли России. В ней примут участие ключевые игроки отрасли, включая ювелиров, производителей ювелирных изделий и поставщиков камней, а также банки, юридические и логистические компании, производители оборудования, фотографы и видеографы, студенты творческих вузов и представители профильных СМИ.
Программа J-1 будет состоять из трех частей, включая современную выставку ювелирных компаний, конкурс ювелирного мастерства и ювелирный конгресс. Среди заявленных для обсуждения тем – изменения на российском ювелирном рынке в связи с пандемией, необходимые законодательные реформы, инструменты для выживания в кризис, опыт зарубежных коллег и тренды отрасли на 2020-2021 годы.
Председателем жюри конкурса ювелирного мастерства станет российский ювелир-эмальер, автор бренда «ILGIZ F» Ильгиз Фазулзянов, а членами комиссии – другие ведущие ювелирные эксперты России и мира. Творческое соревнование стартует 1 июня 2020 года, а награждение победителей пройдет на самой выставке в конце сентября.