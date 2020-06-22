В сентябре в Москве пройдет первая ювелирная выставка-конгресс J-1

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Как сообщают организаторы выставки, это мероприятие, которое состоится в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, нацелено на то, чтобы способствовать объединению и революционному развитию российской ювелирной индустрии, поддержать российских ювелиров в посткризисный период и найти новые пути развития ювелирного бизнеса страны в условиях современного рынка.J-1 станет первой выставкой, объединяющей все форматы и сегменты ювелирной отрасли России. В ней примут участие ключевые игроки отрасли, включая ювелиров, производителей ювелирных изделий и поставщиков камней, а также банки, юридические и логистические компании, производители оборудования, фотографы и видеографы, студенты творческих вузов и представители профильных СМИ.Программа J-1 будет состоять из трех частей, включая современную выставку ювелирных компаний, конкурс ювелирного мастерства и ювелирный конгресс. Среди заявленных для обсуждения тем – изменения на российском ювелирном рынке в связи с пандемией, необходимые законодательные реформы, инструменты для выживания в кризис, опыт зарубежных коллег и тренды отрасли на 2020-2021 годы.Председателем жюри конкурса ювелирного мастерства станет российский ювелир-эмальер, автор бренда «ILGIZ F» Ильгиз Фазулзянов, а членами комиссии – другие ведущие ювелирные эксперты России и мира. Творческое соревнование стартует 1 июня 2020 года, а награждение победителей пройдет на самой выставке в конце сентября.