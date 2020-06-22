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25 мая 2020
Christie's проведет девять ювелирных аукционов по всему миру
Фото: Christie's
Ювелирное подразделение аукционного дома Christie's Jewels («Драгоценности Christie's») сообщило о своем глобальном календаре продаж на июнь и июль 2020 года, заявив, что они будут проводиться на аукционах в присутствии людей и на онлайн-аукционах на всех основных торговых площадках, включая Женеву, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк и Париж. Аукционный дом Christie's планирует провести в общей сложности девять аукционов - пять вживую и четыре онлайн.
Календарь открывается аукционом Jewels Online («Драгоценности онлайн») в Нью-Йорке, который пройдет в период с 16 по 30 июня, и завершается аукционом Important Jewels («Важные драгоценности») в Лондоне, который стартует 30 июля.
Ниже представлен календарь аукционов, объявленный Christie's на июнь и июль:
Онлайн-аукцион: Нью-Йорк, Jewels Online, 16-30 июня 2020 года.
Онлайн -аукцион: Женева, 101 Cartier Clocks («101 часы Cartier»), с 7 по 21 июля 2020 года.
Онлайн -аукцион: Гонконг, Diamonds That Care («Бриллианты, проявляющие заботу»), с 3 по 13 июля 2020 года.
Живой аукцион: Париж, Fine Jewels («Изысканные драгоценности»), 8 июля 2020 года.
Живой аукцион: Гонконг, Magnificent Jewels («Великолепные драгоценности»), 9 июля 2020 года.
Живой аукцион: Женева, Magnificent Jewels («Великолепные драгоценности»), 22 июля 2020 года.
Живой аукцион: Нью-Йорк, Magnificent Jewels («Великолепные драгоценности»), 29 июля 2020 года.
Живой аукцион: Лондон, Important Jewels («Важные драгоценности»), 30 июля 2020 года.
Онлайн-аукцион: Jewels Online («Драгоценности онлайн»), с 22 июля по 6 августа 2020 года.
Июльские торги заканчиваются онлайн-аукционом Jewels Online, который пройдет с 22 июля по 6 августа и на котором будут представлены более 250 лотов драгоценных камней и культовых дизайнов знаменитыми домами, включая Graff, David Morris, JAR, Tiffany & Co. и Van Cleef & Arpels.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished