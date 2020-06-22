Суратский сектор огранки алмазов будет работать по новым правилам

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Фото: mohamed Hassan (Pixabay)

В связи с опасениями относительно растущего числа инфицированных коронавирусом работников алмазных компаний сектор производства бриллиантов в Сурате разработал новый протокол для борьбы с распространением COVID-19.После того как ограночные предприятия вновь открылись, в них было зарегистрировано около 300 зараженных. Согласно новому протоколу, в каждой ограночной секции будут работать только два рабочих вместо обычных четырех.В случае, если один работник сообщает о положительном тесте на коронавирус на каком-то этаже в многоэтажных зданиях, где ведется производство бриллиантов, весь этаж будет помещен на недельный карантин. И в случае, если о заражении коронавирусом сообщат более трех рабочих, все производственное подразделение будет закрыто на неделю.Одноэтажные производственные помещения будут закрыты на один день, если о заболевании сообщит один работник. Кроме того, работники с гипертонией, диабетом или старше пятидесяти пяти лет не будут приглашены на работу. Алмазный рынок, а также хранилища драгоценных камней будут по субботам и воскресеньям закрыты.В последнее время управляющие производственными предприятиями стали главными переносчиками коронавируса среди рабочих, поскольку именно они раздают пакеты с алмазами огранщикам и таким образом вступают в контакт с большой группой людей. Владельцев ограночных предприятий попросили дезинфицировать пакеты с камнями, прежде чем отдавать их рабочим.