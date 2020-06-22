Эксклюзив
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
Суратский сектор огранки алмазов будет работать по новым правилам
Фото: mohamed Hassan (Pixabay)
В связи с опасениями относительно растущего числа инфицированных коронавирусом работников алмазных компаний сектор производства бриллиантов в Сурате разработал новый протокол для борьбы с распространением COVID-19.
После того как ограночные предприятия вновь открылись, в них было зарегистрировано около 300 зараженных. Согласно новому протоколу, в каждой ограночной секции будут работать только два рабочих вместо обычных четырех.
В случае, если один работник сообщает о положительном тесте на коронавирус на каком-то этаже в многоэтажных зданиях, где ведется производство бриллиантов, весь этаж будет помещен на недельный карантин. И в случае, если о заражении коронавирусом сообщат более трех рабочих, все производственное подразделение будет закрыто на неделю.
Одноэтажные производственные помещения будут закрыты на один день, если о заболевании сообщит один работник. Кроме того, работники с гипертонией, диабетом или старше пятидесяти пяти лет не будут приглашены на работу. Алмазный рынок, а также хранилища драгоценных камней будут по субботам и воскресеньям закрыты.
В последнее время управляющие производственными предприятиями стали главными переносчиками коронавируса среди рабочих, поскольку именно они раздают пакеты с алмазами огранщикам и таким образом вступают в контакт с большой группой людей. Владельцев ограночных предприятий попросили дезинфицировать пакеты с камнями, прежде чем отдавать их рабочим.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished