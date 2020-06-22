Экономика Намибии сократится на 5% в 2020 году из-за сокращения экспорта алмазов

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Согласно данным агентства Fitch Ratings, экономика Намибии сократится на рекордные 5% в 2020 году, несмотря на преодоление временных сбоев в горнодобывающем секторе и последствий сильной засухи, которая привела к сокращению экономики на 1,1% в 2019 году.

В комментарии агентства к рейтинговым действиям говорится, что падение мирового спроса на предметы роскоши и готовую продукцию, а также нарушение глобальной цепочки поставок драгоценных камней сдерживают экспорт алмазов и других продуктов горнодобывающей промышленности.

Fitch прогнозирует, что ВВП Намибии вырастет на 3% в 2021 году, предполагая, что в ближайшей перспективе произойдет ослабление последствий кризиса в области здравоохранения.

«Тем не менее среднесрочные перспективы роста остаются туманными, что отражает слабую активность ключевых партнеров в Южной Африке и Анголе, истощение запасов на суше алмазных и цинковых месторождений, рыбных запасов, а также дефицит водоснабжения», - сказано в сообщении.

ВВП Намибии снижался в среднем на 0,2% в год в 2016-2019 годах.

Затянувшаяся экономическая слабость и обесценение валюты привели к значительному ухудшению ВВП на душу населения в долларовом выражении, и Fitch прогнозирует его падение на 25% ниже пика 2012 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



