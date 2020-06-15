Covid-19: планы Зимбабве производить 10 млн каратов алмазов к 2023 году могут потерпеть неудачу

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Планы Зимбабве по увеличению добычи алмазов до 10 млн каратов к концу 2023 года, вероятно, потерпят неудачу из-за пандемии Covid-19, по мнению местного наблюдателя за соблюдением экологических прав.

Центр по управлению природными ресурсами (Centre for Natural Resources Governance, CNRG) в сообщении для Rough&Polished заявил, что в результате Covid-19 произошло резкое падение цен на алмазы и спроса на них по всему миру.

В сообщении CNRG отмечается, что, хотя добыча алмазов в Маранге продолжалась непрерывно, несмотря на изоляцию из-за коронавируса, Зимбабве, скорее всего, будет иметь избыточные запасы необработанных алмазов без рынка для их продажи. «Производители бриллиантов снижают цены, чтобы получить деньги и минимизировать риск, связанный с хранением товарных запасов, - сказали в CNRG. - Зимбабвийская алмазная отрасль сильно пострадает, поскольку международная алмазная отрасль уже переживает спад из-за Covid-19».

Согласно CNRG, зимбабвийская алмазодобывающая компания ZCDC запланировала 11 международных аукционов по продаже драгоценных камней за пределами страны, включая азиатские города, чтобы расширить возможности маркетинга в условиях перенасыщения рынка, которое неуклонно снижает цены на бриллианты.

«У ZCDC есть около 300 000 каратов алмазов, которые должны были быть проданы с аукциона в начале апреля, но эти планы были нарушены пандемией Covid-19, которая вынудила многие страны закрыть границы и начать карантинную изоляцию, чтобы остановить распространение смертельного вируса», - заявили в CNRG.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished



