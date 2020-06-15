Эксклюзив
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
Вчера
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
Covid-19: планы Зимбабве производить 10 млн каратов алмазов к 2023 году могут потерпеть неудачу
Центр по управлению природными ресурсами (Centre for Natural Resources Governance, CNRG) в сообщении для Rough&Polished заявил, что в результате Covid-19 произошло резкое падение цен на алмазы и спроса на них по всему миру.
В сообщении CNRG отмечается, что, хотя добыча алмазов в Маранге продолжалась непрерывно, несмотря на изоляцию из-за коронавируса, Зимбабве, скорее всего, будет иметь избыточные запасы необработанных алмазов без рынка для их продажи. «Производители бриллиантов снижают цены, чтобы получить деньги и минимизировать риск, связанный с хранением товарных запасов, - сказали в CNRG. - Зимбабвийская алмазная отрасль сильно пострадает, поскольку международная алмазная отрасль уже переживает спад из-за Covid-19».
Согласно CNRG, зимбабвийская алмазодобывающая компания ZCDC запланировала 11 международных аукционов по продаже драгоценных камней за пределами страны, включая азиатские города, чтобы расширить возможности маркетинга в условиях перенасыщения рынка, которое неуклонно снижает цены на бриллианты.
«У ZCDC есть около 300 000 каратов алмазов, которые должны были быть проданы с аукциона в начале апреля, но эти планы были нарушены пандемией Covid-19, которая вынудила многие страны закрыть границы и начать карантинную изоляцию, чтобы остановить распространение смертельного вируса», - заявили в CNRG.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished