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25 мая 2020
Муниципалитет Сурата выпустил уведомления о закрытии еще трех алмазных фабрик
Заместитель руководителя муниципалитета по здравоохранению доктор Ашиш Найк (Ashish Naik) заявил: «Наши бригады выявили 13 положительных тестов в компании Dharmanandan Diamonds, пять в Shivam Exports и четыре в J & B Brothers. На всех этих фабриках работают тысячи огранщиков бриллиантов. Мы отправили уведомления о закрытии всех трех фирм. Фабрики будут продезинфицированы и закрыты в течение как минимум десяти дней до дальнейшего уведомления».
Предполагается, что одной из причин заражения является обращение с необработанными алмазами, которые поступают из неизвестных источников и проходят через множество людей.
Муниципальный комиссар Сурата Банчханидхи Пани (Banchhanidhi Pani) выпустил инструкции для алмазных фабрик, в которых особое внимание уделяется использованию масок и правильной расстановке сидений, что способствует социальному дистанцированию между огранщиками.
«Мы регулярно инструктируем владельцев алмазных фабрик следовать рекомендациям по борьбе с Covid-19. Выпуская уведомление о закрытии трех крупных фабрик, мы хотим показать другим алмазным предприятиям, что, если они не будут следовать инструкциям, аналогичные действия будут предприняты и против них», - добавил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished