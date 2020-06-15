BlueRock Diamonds более чем удваивает выручку за 2019 год

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Фото: BlueRock Diamonds

BlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке, увеличила свою прибыль в 2019 году более чем в два раза.Алмазная компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что ее выручка выросла на 190%, до 4,1 млн фунтов стерлингов за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2019 года, по сравнению с 1,4 млн фунтов стерлингов годом ранее.В отчетном году компанией было продано 12 675 каратов алмазного сырья, что на 124% больше, чем 5 657 каратов в 2018 году.Средняя цена алмазов за карат также подскочила на 24%, до 415 долларов, с 334 долларов в предыдущем году.«Цены на наши алмазы оставались стабильными в течение большей части года, и BlueRock с ее высококачественными камнями продолжала укреплять свой бренд», - говорится в сообщении компании.Объем производства руды компанией BlueRock также вырос на 70%, до 323 000 тонн, по сравнению с 190 000 тонн годом ранее.Среднее содержание алмазов в руде выросло на 32%, до 4,34 карата на 100 тонн руды, с 3,28 карата на 100 тонн руды в 2018 году.«Общий объем добытой руды вырос на 60% по сравнению с 2018 годом, при этом основная часть руды за год была добыта на участке KV1, - сообщила BlueRock. - При разработке участка KV1 мы установили, что его поверхность примерно на 25% больше, чем указано в заключении о ресурсах, содержащемся в оценочном отчете, составленном в августе 2013 года».Компания заявила, что создала новый канал продаж на наиболее ликвидном рынке алмазов в мире, и изменила свою операционную стратегию с тем, чтобы привести деятельность по добыче в соответствие с пересмотренными уровнями активности, дабы минимизировать в ближайшее время денежные затраты, не подвергая опасности долгосрочное будущее рудника.