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25 мая 2020
Исторический тендер ангольских алмазов в Индии, проведенный Stargems, принес более $17 млн
Фото: Stargems
На прошлой неделе компания Stargems провела исторический алмазный тендер по продаже ангольских алмазов в индийском Сурате, который привел к ошеломительному успеху, несмотря на пандемию Covid-19.
Управляющий директор компании Бхавеш Джавери (Bhavesh Javeri) сообщил агентству Rough&Polished, что было продано 193 лота из 211 предложенных чуть более чем на 17,6 млн долларов США.
По его словам, всего было куплено 66 212,79 карата алмазов по средней цене 266,36 доллара за карат.
«Тендер прошел с большим успехом, более 175 компаний просмотрели товары и более 125 компаний подали свои заявки», - сказал Джавери.
По его словам, компания Stargems впервые провела тендер по продаже алмазного сырья в Сурате из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса. Обычно такие тендеры компания проводит в Дубае.
В последний раз Stargems провела тендер по продаже алмазов в феврале, до того, как Дубай был закрыт в связи с карантинными мерами.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished