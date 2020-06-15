Алмазный сектор Индии ищет поддержки правительства в трудные времена

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Индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий обратилась к правительству Индии с просьбой распространить схему субсидирования на весь сектор драгоценных камней и ювелирных изделий. Лидеры отрасли также попросили предоставить равные возможности иностранным горнодобывающим компаниям, чтобы побудить их начать продажу и аукционы алмазов в Специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ).В целях наращивания производства и экспорта в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий у правительства есть планы по созданию Центров совместного производства (Common Facility Centre, CFC) и облегчению поставок через электронную торговлю, а также для поддержки инвесторов с акцентом на улучшение производственных возможностей Индии.Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (Federation of Indian Export Organisation, FIEO) Аджай Сахай (Ajay Sahai) заявил, что отрасль обладает огромным потенциалом для стимулирования производства и экспорта, и в министерство торговли были внесены определенные предложения для дальнейшего стимулирования роста этого сектора.Он сказал, что для дальнейшего облегчения финансирования оборотного капитала производителям и экспортерам должно быть разрешено ввозить необработанные алмазы без пошлин, а производителям особых экономических зон (ОЭЗ) нужно разрешение для продажи алмазов и ювелирных изделий из ОЭЗ на внутренний рынок без каких-либо пошлин и налогов для сдерживания замедления торговли.«Промышленность просила повысить уровень субсидирования с 5 до 7 процентов, чтобы защитить торговлю и валютные доходы страны, а также повысить конкурентоспособность делового сообщества перед другими поставщиками на международном рынке», - сказал Сахай.Отраслевые эксперты также подчеркивают необходимость внедрения системы управления рисками в центре таможенного оформления ценных грузов в Мумбае, чтобы обеспечить простоту экспорта и импорта алмазно-бриллиантовой продукции. Кроме того, правительство должно содействовать созданию Центров совместного производства, чтобы позволить ММСП (микро, малым и средним предприятиям) использовать капиталоемкие современные технологии.