Алмазный сектор Индии ищет поддержки правительства в трудные времена

Индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий обратилась к правительству Индии с просьбой распространить схему субсидирования на весь сектор драгоценных камней и ювелирных изделий. Лидеры отрасли также попросили предоставить равные возможности иностранным горнодобывающим компаниям, чтобы побудить их начать продажу и аукционы алмазов в Специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ).
В целях наращивания производства и экспорта в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий у правительства есть планы по созданию Центров совместного производства (Common Facility Centre, CFC) и облегчению поставок через электронную торговлю, а также для поддержки инвесторов с акцентом на улучшение производственных возможностей Индии.
Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (Federation of Indian Export Organisation, FIEO) Аджай Сахай (Ajay Sahai) заявил, что отрасль обладает огромным потенциалом для стимулирования производства и экспорта, и в министерство торговли были внесены определенные предложения для дальнейшего стимулирования роста этого сектора.
Он сказал, что для дальнейшего облегчения финансирования оборотного капитала производителям и экспортерам должно быть разрешено ввозить необработанные алмазы без пошлин, а производителям особых экономических зон (ОЭЗ) нужно разрешение для продажи алмазов и ювелирных изделий из ОЭЗ на внутренний рынок без каких-либо пошлин и налогов для сдерживания замедления торговли.
«Промышленность просила повысить уровень субсидирования с 5 до 7 процентов, чтобы защитить торговлю и валютные доходы страны, а также повысить конкурентоспособность делового сообщества перед другими поставщиками на международном рынке», - сказал Сахай.
Отраслевые эксперты также подчеркивают необходимость внедрения системы управления рисками в центре таможенного оформления ценных грузов в Мумбае, чтобы обеспечить простоту экспорта и импорта алмазно-бриллиантовой продукции. Кроме того, правительство должно содействовать созданию Центров совместного производства, чтобы позволить ММСП (микро, малым и средним предприятиям) использовать капиталоемкие современные технологии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished