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25 мая 2020

Продажи алмазов Gem Diamonds, добытых на руднике Летсенг, выросли в первом полугодии

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Новости

gem_diamonds_logo.pngGem Diamonds, которая владеет рудником Летсенг (Letšeng) в Лесото, в первой половине 2020 года достигла средней цены реализации алмазов в размере 1 707 долларов США за карат против 1 687 долларов США за карат годом ранее.
В компании сообщили, что розовый камень весом 13 каратов был продан за 40 110 долларов США за карат, а белый алмаз типа II массой 61 карат - за 31 400 долларов США за карат.
В первой половине 2020 года было продано не менее 15 алмазов на сумму более 1 млн долларов США каждый и один бриллиант - на сумму более 5 млн долларов США.
«Результаты последнего тендера на крупные алмазы, добытые на руднике Летсенг, очень воодушевляют, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Учитывая, что средняя цена в долларах за карат в первой половине года составляет 1707 долларов, а продажи некоторых камней превышают их ожидаемую оценку после завершения кризиса Covid-19, становится очевидным, что существует высокий уровень спроса на высококачественные алмазы, произведенные на шахте Летсенг».
Gem Diamonds провела тендер в Антверпене в строгом соответствии с протоколами по охране труда и технике безопасности для сдерживания распространения Covid-19.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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