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25 мая 2020

HKTDC отменяет обе свои ювелирные выставки в 2020 году

Сегодня
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Совет по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) заявил, что Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгская международная ювелирная выставка, запланированные на август 2020 года, снова отменены.
В следующий раз выставки будут проходить в марте 2021 года.
Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга запланирована с 1 по 5 марта 2021 года в "AsiaWorld-Expo"; а Гонконгская международная ювелирная выставка пройдет с 3 по 7 марта 2021 года в Гонконгском выставочном центре.
HKTDC также заявил, что принял эти решения совместно с представителями отрасли. Подробности любого нового принятого решения будут объявлены в кратчайшие сроки.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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