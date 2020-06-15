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25 мая 2020

Ювелирный бренд Courbet ставит на синтетические бриллианты и продажи в интернете

Сегодня
Новости
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Фото: Courbet


Молодой французский ювелирный бренд Courbet, использующий переработанное золото и синтетические бриллианты, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19, привлек 8 млн евро от компании Raise Ventures и других инвесторов, сообщило издание Échos Business.
Бренд Courbet делает ставку на продажи в интернете и намерен создать во Франции эксклюзивный производственный канал снабжения выращенными в лаборатории бриллиантами высокого качества. Сегодня синтетические камни завозят во Францию в основном из США и России. Их стоимость примерно на 40% ниже природных бриллиантов.
В период изоляции все физические продажи Courbet были заморожены на два месяца. Но начиная с 11 мая покупательная активность клиентов начала быстро расти. «Сыграл эффект наверстывания, но не только. За последние недели посредством нашего вебсайта многие люди узнали о нашей концепции», - говорит один из совладельцев Courbet Мануэль Маллен.
Он убежден, что интернет-торговля в конечном итоге будет представлять собой основной канал продаж бриллиантовых драгоценностей. Через три года владельцы Courbet нацелены достичь оборота в 30 млн евро, 70% из которого обеспечат продажи в интернете. Сегодня этот канал торговли приносит 20% выручки. 
По словам Маллена, сила торговой концепции Courbet заключается не только в «дешевой роскоши». Потребителя привлекает также тот факт, что  производство используемых ювелирной фирмой синтетических бриллиантов экологически безопасно и гарантированно не связано с нарушением прав человека.
«Несмотря на пандемию, инвесторы в своем решении не сомневались», - говорит Маллен. Часть привлеченного капитала будет использована для модернизации платформы онлайн-продажи, что позволит клиенту выбрать драгоценность в условиях, близких к посещению физического магазина. При этом бренд Courbet делает ставку на расположенность новых поколений к приобретению ювелирных изделий в интернете.

Aлекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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