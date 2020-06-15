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Индийскую алмазную индустрию охватила паника

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Индийский сектор, занимающийся огранкой бриллиантов, который в настоящее время работает, располагая всего 30% рабочей силы, и еще только собирается возобновить производство в полном объеме, столкнулся с еще одной большой проблемой, связанной с банкротством ведущей фирмы так называемых «ангадия» (курьеров, перевозящих драгоценные камни и деньги).
Спекуляции начались после того, как в четверг владельцы фирмы ушли в подполье, закрыв свои офисы в Сурате, Мумбае, Бхавнагаре, Амрели, Раджкоте и других местах. 
Кроме того, владельцы фирмы предположительно должны огромные суммы более чем 100 алмазным компаниям из Сурата и Мумбая. По словам сотрудника Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association, SDA), данная фирма является ведущей в отрасли компанией со счетами многих крупных диамантеров. 
Эта ситуация стала шоком для отрасли, которая и так серьезно пострадала от пандемии коронавируса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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