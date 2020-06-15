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18 мая 2020

Экспорт алмазно-бриллиантовой продукции из Индии в мае упал на 79,13%

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Экспорт алмазно-бриллиантовой продукции из Индии в мае упал на 79,13% и составил $389,04 млн против $1 864,56 млн в мае 2019 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
В результате полного закрытия всех производственных подразделений практически на весь апрель и частичного открытия только нескольких единиц в мае экспорт / импорт драгоценных камней в апреле практически не осуществлялся. В мае показатели экспорта в Китай, Европу и Австралию продемонстрировали некоторый рост, однако США и Ближний Восток продолжали быть подвержены кризису из-за распространения COVID-19.
Таким образом, экспорт бриллиантов в апреле-мае 2020 года сократился на 79,17%, составив $389,07 млн против $1,87 млрд в апреле-мае 2019 года.
Импорт алмазного сырья в течение этих двух месяцев также резко сократился на 93,98%, до $80,64 млн к $1 339,44 млн, которые страна получила от импорта в апреле-мае 2019 года.
Импорт алмазно-бриллиантовой продукции за первые два месяца 2021 финансового года составил $107,85 млн по сравнению с $139,34 млн за аналогичный период годом ранее.
Экспорт алмазного сырья в апреле-мае 2020 года составил $2,13 млн против $95,04 млн за тот же период в 2019 году.
Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил $3,62 млн в период с апреля по май 2020 года по сравнению с $35,64 млн годом ранее.
Импорт выращенных в лаборатории алмазов за эти два месяца составил $2,93 млн против $25,04 млн год назад.
Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов сократился до $0,75 млн в апреле-мае 2020 года по сравнению с $8,94 млн годом ранее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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