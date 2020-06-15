AIGS Lab открывает филиал в Шанхае

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Лаборатория Азиатского института геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) открыла филиал в Шанхае, чтобы удовлетворить растущий спрос на отчеты о драгоценных камнях на китайском рынке. Новый филиал AIGS, расположенный в центре Шанхая в районе Хуанпу, был открыт 12 июня и теперь готов принимать драгоценные камни для проведения исследований.Лаборатория AIGS будет играть ключевую роль в обслуживании обширного и растущего китайского рынка предметов роскоши, проводя надежные и признанные на международном уровне тесты.«Геммологи AIGS следуют самым строгим процедурам для проведения испытаний каждого драгоценного камня и используют самые современные, передовые инструменты для точного и эффективного анализа драгоценных камней», - сказал Кеннеди Хо (Kennedy Ho), председатель AIGS. Филиал лаборатории AIGS в Шанхае обслуживает ювелирную промышленность, а также предоставляет общественности широкий выбор отчетов о драгоценных камнях и ювелирных изделиях, включая рубины, сапфиры и изумруды. Лаборатория оценивает цветные драгоценные камни и бриллианты по качеству и готовит отчеты, чтобы позволить как представителям торговли, так и общественности оценить их качество для совершения потенциальной покупки.