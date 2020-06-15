Эксклюзив

Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

15 июня 2020

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

AIGS Lab открывает филиал в Шанхае

Сегодня
Новости

Лаборатория Азиатского института геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) открыла филиал в Шанхае, чтобы удовлетворить растущий спрос на отчеты о драгоценных камнях на китайском рынке. Новый филиал AIGS, расположенный в центре Шанхая в районе Хуанпу, был открыт 12 июня и теперь готов принимать драгоценные камни для проведения исследований. 
Лаборатория AIGS будет играть ключевую роль в обслуживании обширного и растущего китайского рынка предметов роскоши, проводя надежные и признанные на международном уровне тесты. 
«Геммологи AIGS следуют самым строгим процедурам для проведения испытаний каждого драгоценного камня и используют самые современные, передовые инструменты для точного и эффективного анализа драгоценных камней», - сказал Кеннеди Хо (Kennedy Ho), председатель AIGS. Филиал лаборатории AIGS в Шанхае обслуживает ювелирную промышленность, а также предоставляет общественности широкий выбор отчетов о драгоценных камнях и ювелирных изделиях, включая рубины, сапфиры и изумруды. Лаборатория оценивает цветные драгоценные камни и бриллианты по качеству и готовит отчеты, чтобы позволить как представителям торговли, так и общественности оценить их качество для совершения потенциальной покупки.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished