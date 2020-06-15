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18 мая 2020

DMCC поддерживает DDE и выступает за прозрачность в отрасли

Сегодня
Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) в официальном заявлении, направленном вчера Rough & Polished, сообщил, что в январе 2020 года компания Ernest Blom Diamonds Pty Ltd подала иск в суды Дубайского международного финансового центра (Dubai International Financial Centre, DIFC) против Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) и других ответчиков. В том числе был подан иск о возмещении убытков. DMCC от лица DDE выступил против претензий.
В заявлении говорится, что дело было включено в судебное заседание в судах DIFC 4 мая 2020 года. 
3 мая 2020 года Ernest Blom Diamonds Pty Ltd официально отозвала свои иски против DDE и других обвиняемых. Суд DIFC вынес свое решение в пользу DDE и других обвиняемых 19 мая 2020 года, постановив, что Ernest Blom Diamonds Pty Ltd возместит DMCC и другим ответчикам расходы, понесенные в ходе этих судебных разбирательств.
В заявлении DMCC также говорится, что приверженность прозрачности является краеугольным камнем DDE и ее успеха на сегодняшний день; и что обеспечение целостности торговли, проводимой на площадке DDE, имеет первостепенное значение, равно как и защита интересов ее членов. 
DDE, платформа DMCC, будет и впредь объединять рынки, облегчать торговлю и развивать алмазную отрасль, опираясь на свою надежную инфраструктуру, строгое регулирование и доверие к рынку.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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