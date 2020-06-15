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18 мая 2020

Ангола расширит возможности по огранке алмазов

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               Фото: Endiama



Ангола намерена увеличить прирост стоимости алмазов, создав алмазный хаб Сауримо Saurimo Diamond Development Pole в Луанде.
В рамках проекта будет создано более 5000 новых рабочих мест, что позволит увеличить производство бриллиантов с 2% до 20%.
«На этом предприятии для ангольцев будет создано несколько типов рабочих мест - от огранки алмазов до коммерческих услуг», - привело агентство Ver Angola заявление министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo).
Предполагается, что центр, который расположен к северу от муниципалитета Сауримо, будет завершен к ноябрю, а инфраструктура основного завода по производству бриллиантов уже завершена.
Целью разработки является объединение и обеспечение инфраструктуры для компаний, работающих в алмазодобывающем секторе страны.
Как сообщается, для этого будут созданы заводы по огранке алмазов.
Алмазный центр, который был утвержден президентом Анголы в марте 2019 года, будет контролироваться SODIAM, государственной ангольской компанией по торговле алмазами.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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