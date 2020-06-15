Mountain Province изменила производственный прогноз по руднику Гачо Куэй на 2020 год

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Image credit: Mountain Province









Mountain Province Diamonds Inc. обнародовала скорректированный производственный прогноз по руднику Гачо Куэй (Gahcho Kué) на 2020 год.Из-за последствий пандемии COVID-19 компания пересмотрела свой первоначальный прогноз, опубликованный в марте этого года.Согласно обновленным данным, добыча алмазов ожидается на уровне 6,3 - 6,4 млн каратов (было 6,75 – 6,95 млн), затраты на производство - 50-55 канадских долларов за добытый карат (без изменений).«Как уже отмечалось, беспрецедентные события в связи с COVID-19 оказали серьезное влияние на нашу деятельность и продажи. В результате всех перебоев и последующих изменений с начала пандемии наш общий прогноз производства на 2020 год был снижен примерно на 400 тыс. каратов при сохранении или незначительном снижении наших расчетных показателей по затратам на весь 2020 год. Новый прогноз впитал в себя результаты колоссальных усилий по поддержанию добычи на шахте… Спрос на необработанные алмазы начинает демонстрировать признаки роста. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы алмазный рынок продолжит открываться, и мы с нетерпением ожидаем возобновления нормальных продаж позже, во второй половине года», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.