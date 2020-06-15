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18 мая 2020

АЛРОСА успешно завершила сбор заявок по 7-летним еврооблигациям на $500 млн

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА завершила сбор заявок в рамках размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долл. США сроком на 7 лет. Ставка купона установлена в размере 3,1% годовых, сообщили в компании. 
Согласно сообщению, спрос на облигации более чем втрое превысил объем предложения.
Инвесторы из континентальной Европы приобрели 33% выпуска, 25% – из Великобритании и 20% – из России. Инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, 11% бумаг пришлось на инвесторов из США.
Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% - на страховые компании и 4% - на хедж-фонды. 
Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Средства, вырученные от размещения пойдут на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели.
Единственной задолженностью к погашению в 2020 году АЛРОСА является остаток выпуска еврооблигаций, размещенного в ноябре 2010 года, в сумме 494 млн долл. США.
АЛРОСА является крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией.
На долю компании приходится 26% мировой и около 90% российской добычи алмазов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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