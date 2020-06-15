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18 мая 2020

PGI: платиновая ювелирная индустрия Китая находится на пути восстановления

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В последнем обзоре платинового ювелирного бизнеса (Platinum Jewellery Business Review, PJBR) отмечается положительный импульс для ювелирной отрасли платины, который придется на конец текущего года, по мере того как Китай показывает признаки быстрого восстановления во втором квартале. Согласно ежеквартальным исследованиям PGI, несмотря на то что спрос на ювелирные изделия в первом квартале 2020 года снижался из-за воздействия COVID-19, платина находится в лучшем положении в мире благодаря более низкой цене на этот металл, а также новым коллекциям, выпущенным для привлечения молодых потребителей и создания конкурентной среды по сравнению с другими категориями ювелирных изделий.
Генеральный директор Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI) Хау Дэниел (Huw Daniel) сказал: «В свете последних событий высокая цена на золото сделала платину более привлекательной для ювелиров. В сочетании с успешным запуском брендовых коллекций и целевых кампаний доверие к Китаю возросло. Эти факторы в сочетании с сокращением практических расходов позволяют предположить, что спрос на платиновые ювелирные изделия может восстановиться, согласно предварительным данным о продажах во втором квартале». 
Несмотря на общие проблемы, связанные с пандемией в ювелирной промышленности, китайские ювелиры вкладывают больше средств в платину. В первом квартале платиновые ювелиры воспользовались низкими ценами на этот металл для того, чтобы пополнить свои запасы и заказать новые товары, а партнеры PGI уже продемонстрировали признаки восстановления во втором квартале, что свидетельствует об улучшении настроений в индустрии платиновых ювелирных изделий.
PGI также работает с партнерами над кампаниями по продвижению платины по всему Китаю и в июне возобновляет кампанию «Перезагрузка» в провинции Хэнань. Эта программа похожа на успешную кампанию 2019 года, начатую в Гуандуне с участием 252 розничных магазинов и 7 местных  производителей.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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