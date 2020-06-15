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18 мая 2020

Lucara проводит алмазный тендер в Антверпене

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Фото: Lucara Diamond


Lucara Diamond в настоящее время проводит тендерную продажу алмазов, добытых на руднике Карове (Karowe) в Ботсване, сообщила Bonas Group.
Аукцион, который проходит в Антверпене, Бельгия, завершится сегодня.
В прошлом месяце компания объявила, что правительство Ботсваны временно предоставило фирме разрешение вести продажи в Антверпене.
Затем алмазный тендер был перенесен на второй квартал. Первоначально тендер планировалось провести в середине мая в Габороне.
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, по состоянию на 7 мая 2020 года рудник Карове продолжает работать на полных мощностях, компания соблюдает меры для социального дистанцирования и другие нормы безопасности для охраны труда с тем, чтобы ограничить распространение вируса. 
Ограничения на поездки, введенные правительствами стран мира для ограничения распространения Covid-19, серьезно повлияли на продажи алмазов.
Тем не менее крупные торговые центры, такие как Антверпен и Дубай, уже открыли свои торговые площадки.
Lucara получила $34,1 млн от продажи 86 178 каратов алмазов в первом квартале 2020 года. В компании сообщили, что количество проданных каратов в первом квартале 2020 года сократилось на 10% по сравнению с 95 053 каратами, проданными за $48,7 млн или по средней цене в $512 за карат годом ранее. 
Снижение средней цены за карат и общего дохода в первом квартале 2020 года было обусловлено несколькими факторами - разным качеством камней, представленных для продажи, и более низкими ценами реализации товаров, аналогичными ценам в середине 2019 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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