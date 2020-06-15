Южная Африка может продать глубоководные морские алмазные концессии Alexkor

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Фото: Alexkor

Главный исполнительный директор Sable Metals & Minerals Джеймс Аллан (James Allan) заявил в статье, опубликованной агентством Mining Weekly, что для систематической и детальной оценки концессий B и C необходимо потратить 500 млн рупий - сумму, которой нет у правительства Южной Африки.

«Эти глубоководные концессии должны быть проданы знающим и обеспеченным частным предприятиям в качестве приоритета, чтобы предотвратить повторение истории Alexkor, - считает он. - Минеральные ресурсы ограничены, и после примерно 90 лет эксплуатации, включая выборочную отработку наиболее продуктивных участков месторождения и добычу полезных ископаемых без проведения сопутствующей тщательной разведки и плана разработки рудника, из-за нехватки финансовых ресурсов и технических возможностей у Alexkor, очевидно, возникли проблемы со снижением добычи и неопределенным будущим».

Он сказал, что министр минеральных ресурсов должен проконсультироваться с экспертами отрасли, прежде чем принимать какие-либо решения о будущем Alexkor.

«Было бы также целесообразно сформировать группу экспертов, все из которых уже существуют, чтобы должным образом следить за будущим Alexkor и раскрыть больший долгосрочный потенциал Северного Намакваленда», - пишет Аллан.

Alexkor владеет ведущими операциями в северной части региона Намакваленд.

Администратор горнодобывающей компании Ллойд МакПати (Lloyd McPatie) недавно заявил на брифинге в парламентском комитете по государственным предприятиям, что у Alexkor не хватит наличных средств в этом месяце в связи с зарегистрированным убытком в 63,5 млн рандов (3,6 млн долларов США) в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Правительству Южной Африки было рекомендовано продать два глубоководных морских алмазных ресурса, которыми владеет висящая на волоске от банкротства государственная алмазная компания Alexkor.