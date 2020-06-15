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18 мая 2020

Rio Tinto отказывается от контроля над шахтой Даявик

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Фото: Rio Tinto


Австралийско-британский концерн Rio Tinto прекратил спекуляции о возможном приобретении 40-процентной доли канадской компании Dominion Diamond Mines в шахте Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады, что дало бы ведущей горнодобывающей компании мира полный контроль над алмазным месторождением, в котором ей принадлежит 60% акций, сообщило отраслевое издание Diamond Loupe.
В 2019 году на шахте Даявик было произведено 6,7 млн каратов алмазов, но рудник планируется закрыть в 2025 году, а затраты на очистные работы оцениваются в CAD 365,3 млн. 
Шестнадцатого июня Dominion подала иск против дочерней компании Rio Tinto - Diavik Diamond Mines Inc. (DDMI) за предполагаемое нарушение ею контракта и действия вразрез интересов партнерства. DDMI управляет шахтой Даявик, а Dominion покрывает свою 40-процентную долю расходов. Свои доли добытых алмазов партнеры продают раздельно.
«DDMI продолжила полный цикл работ на руднике Даявик, не принимая во внимание проблемы алмазной индустрии, вызванные COVID-19, и, в частности, обстоятельства Dominion. DDMI сделала это, зная, что Dominion не в состоянии оплачивать денежные вызовы, потому что компания не может монетизировать запасы алмазов, чтобы производить выплаты», - говорится в иске.
Алмазные рудники по всему миру испытывают тоже давление, что и Dominion, и она может стать первой горнодобывающей компанией, оказавшейся на грани краха, заявил CBC News Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик алмазной отрасли из Нью-Йорка. Уже имея тенденцию к снижению, цены на необработанные алмазы упали еще на 10% из-за пандемии COVID-19. 
В целом, по прогнозам Зимниски, мировое производство алмазов упадет в этом году на 25%.

Aлекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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