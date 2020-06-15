Сотрудники SODIAM арестованы за подмену алмазов в посылках

Сегодня

Несколько сотрудников компании SODIAM были арестованы и привлечены к суду в столице Анголы в связи с тем, что они якобы подменяли камни в пакетах с алмазами, которые уже были проданы и готовы к отправке клиентам.

Источники в Луанде сообщили Rough & Polished, что обвиняемые якобы заменяли дорогие камни более дешевыми.

Агентство Rough & Polished обратилось в SODIAM для получения комментария, но на момент публикации ответа еще не поступило.

В последнее время Ангола обновляет свою систему торговли алмазами.

Она ввела новые способы продажи алмазного сырья, в частности, по контрактам (на сайтах), на тендерах и за наличный расчет с немедленной поставкой.

Продажа алмазов осуществляется через государственного алмазного трейдера SODIAM.

Ранее в этом году компания SODIAM сообщила, что с прошлого года было подписано 12 договоров купли-продажи, включая четыре с ограночными фабриками.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished



