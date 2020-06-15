Эксклюзив
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
Самодостаточность - единственный путь вперед
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...
18 мая 2020
Сотрудники SODIAM арестованы за подмену алмазов в посылках
Источники в Луанде сообщили Rough & Polished, что обвиняемые якобы заменяли дорогие камни более дешевыми.
Агентство Rough & Polished обратилось в SODIAM для получения комментария, но на момент публикации ответа еще не поступило.
В последнее время Ангола обновляет свою систему торговли алмазами.
Она ввела новые способы продажи алмазного сырья, в частности, по контрактам (на сайтах), на тендерах и за наличный расчет с немедленной поставкой.
Продажа алмазов осуществляется через государственного алмазного трейдера SODIAM.
Ранее в этом году компания SODIAM сообщила, что с прошлого года было подписано 12 договоров купли-продажи, включая четыре с ограночными фабриками.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished